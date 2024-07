Vanaf begin volgend jaar gaan de oude gebouwen van het woonzorgcentrum langs de Koninklijke baan in Wenduine tegen de vlakte. Drie jaar later, in 2028, moeten er vier nieuwe, energieneutrale gebouwen op dezelfde site staan. De bewoners kunnen tijdens de werken wel op de site blijven wonen.

“De vier nieuwe gebouwen zullen ze wat dichter tegen de Koninklijke Baan bouwen. Zo kunnen ze in fases werken en kunnen de mensen hier blijven. Zij kunnen dan beetje per beetje overstappen naar de nieuwe gebouwen”, legt Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan uit.