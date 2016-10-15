Bij de werken aan de stationsomgeving zal een doorsteek gemaakt worden zodat je in een tuin terechtkomt. Toegankelijk voor iedereen. “Er zal dus inderdaad ook een bistro zijn, bij mooi weer zal het terras open zijn. Men kan hier rustig komen een koffie drinken, de krant lezen of even studeren. Het zal een prachtige omgeving zijn om te vertoeven.”

De werken starten tegen volgende zomer en moeten tegen 2030 klaar zijn. Er is een budget van 31,5 miljoen euro voorzien.