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Brugge

Zo zal het nieu­we Huis van de Brug­ge­ling er uit zien

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Tegen volgende zomer starten de werken om van het historische gebouw Huize Minnewater, het nieuwe Huis van de Bruggeling te maken. De stad Brugge heeft de vergunning rond en zoekt nu een aannemer.  Het gebouw was ooit een ziekenhuis en later een woonzorgcentrum maar vanaf 2030 kan de Bruggeling er terecht voor alle stads- en sociale dienstverlening.

Dit moet hét project worden van deze legislatuur. Het Huis van de Bruggeling dat sinds 2016 aan het station zit, verhuist tegen 2030 naar deze historische site.  Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Wij hebben dit gebouw. We wensen er een nieuwe functie aan te geven en het is onmiddellijk dicht bij het station. Het is maar enkele honderden meters van elkaar verwijderd, dus we kunnen het naar hier brengen. Maar bovendien willen we meer functies hier samenbrengen.”

Heel wat diensten

Je zal er als Bruggeling terechtkunnen om bijvoorbeeld je identiteitskaart te vernieuwen of een omgevingsvergunning te bespreken. Maar ook de sociale diensten van de stad komen naar hier. Het historische gebouw, vroeger een ziekenhuis en woonzorgcentrum moet daarom stevig aangepakt worden.  Pieter Marechal, schepen van Patrimonium Brugge: “Als je dergelijke gebouwen aanpakt, kom je altijd een aantal zaken tegen waar je rekening mee zal moeten houden. Het is een uitdaging. Maar wij als stad zijn ervan overtuigd dat we onze parels, ons eigen patrimonium, in ere moeten herstellen. Daarom kiezen we er heel bewust voor om niet voor een nieuwbouw te gaan maar dit historisch monument, deel uitmakend van ons prachtig patrimonium, een nieuw leven te geven.

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Ontwerp: HUB architecten en Origin Architecture & Engineering - Beelden: Filippo Bolognese

Bij de werken aan de stationsomgeving zal een doorsteek gemaakt worden zodat je in een tuin terechtkomt. Toegankelijk voor iedereen. “Er zal dus inderdaad ook een bistro zijn, bij mooi weer zal het terras open zijn. Men kan hier rustig komen een koffie drinken, de krant lezen of even studeren. Het zal een prachtige omgeving zijn om te vertoeven.”

De werken starten tegen volgende zomer en moeten tegen 2030 klaar zijn. Er is een budget van 31,5 miljoen euro voorzien.

2016-10-15 00:00:00 - Huis van de Bruggeling feestelijk geopend
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Huis van de Bruggeling feestelijk geopend
De redactie

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