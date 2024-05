Het was een buurvrouw van het koppel die alarm sloeg omdat ze geen teken van leven meer merkte in het huis. De politie vond het lichaam van de vrouw in de zetel. Haar man lag boven in bed te slapen, en kon de dood van zijn vrouw niet verklaren.

Hij kwam eerst op vrije voeten, maar na een week werd hij toch opgepakt omdat de vrouw met geweld om het leven was gebracht. Ze was wellicht met een hamer het hoofd ingeslagen. De onderzoeksrechter hield hem aan voor moord.