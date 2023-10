Zeventiger aangehouden voor poging tot brandstichting in Koksijde

Het incident deed zich zaterdag rond 23.00 uur voor in een appartementsgebouw in Koksijde-Bad. Een getuige had gezien hoe een man benzine uitgoot in de inkomhal en in de gemeenschappelijke gang van het gebouw. De politie was snel ter plaatse en kon de verdachte inrekenen.

Na verhoor werd de zeventiger uit Koksijde voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot brandstichting, belaging en inbreuken op de wapenwet. Volgens de eerste vaststellingen zou de verdachte dus inderdaad de intentie gehad hebben om brand te stichten.