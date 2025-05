De beklaagde ging in 2010 aan de slag als directeur van basisschool Hemelsdaele in Brugge. In eerste instantie verliepen alle betalingen via een officiële rekening van de school. In het kader van een Europees uitwisselingsproject werd in 2013 een aparte rekening geopend bij een andere bank. Via die rekening zou P.C. in totaal 85.000 euro naar zijn persoonlijke rekening versluisd hebben. Daarnaast zou de Bruggeling volgens zijn secretaresse ook de inkomsten van de naschoolse opvang en van de koekenverkoop in eigen zak gestoken hebben. Volgens het OM sloeg hij zo naar schatting nog eens 96.000 euro scheef.