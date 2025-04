De beklaagde ging in 2010 aan de slag als directeur van basisschool Hemelsdaele in Brugge. In eerste instantie verliepen alle betalingen via een officiële rekening van de school. In het kader van een Europees uitwisselingsproject werd in 2013 een aparte rekening geopend bij een andere bank. Via die rekening zou P.C. in totaal 85.000 euro naar zijn persoonlijke rekening versluisd hebben. Daarnaast zou de Bruggeling volgens zijn secretaresse ook de inkomsten van de naschoolse opvang en van de koekenverkoop in eigen zak gestoken hebben.

Het gesjoemel kwam in 2020 aan het licht, maar de directeur deed nog een poging om zijn handen in onschuld te wassen. C. legde een vals stuk voor waaruit moest blijken dat de rekening niet meer gebruikt werd. Eerder had hij ook al de uitgavenstaten van de kredietkaart van de school vervalst. Het openbaar ministerie hield rekening met zijn blanco strafblad en vorderde twaalf maanden cel met uitstel en een effectieve geldboete. "Maar wat bezielde u in godsnaam om zoiets te doen?", aldus procureur Saskia Schepens.