Zes jongeren krijgen contactverbod in Harelbeke na overlast op oudejaarsavond
In Harelbeke krijgen zes jongeren tussen 14 en 18 jaar een contact- en samenscholingsverbod na zware overlast op oudejaarsavond. Als twee of meer van hen de komende vier maanden samen op openbare plaatsen in Harelbeke worden gezien, riskeren ze een GAS-boete tot 500 euro of een arrestatie.
De maatregel volgt na incidenten waarbij vuurwerk werd afgeschoten op wagens en gebouwen en jongeren de politie uitdaagden. Daarnaast geldt er voor hen ook een locatieverbod van één maand in de zone waar de feiten plaatsvonden.
Drie jongeren zijn van Harelbeke, de anderen komen uit Deerlijk, Zwevegem en Kortrijk.
"De stad tolereert dit gedrag niet, we sluiten verdere gerechtelijke stappen niet uit," zegt burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze.
Kate Baert