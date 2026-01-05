De maatregel volgt na incidenten waarbij vuurwerk werd afgeschoten op wagens en gebouwen en jongeren de politie uitdaagden. Daarnaast geldt er voor hen ook een locatieverbod van één maand in de zone waar de feiten plaatsvonden.

Drie jongeren zijn van Harelbeke, de anderen komen uit Deerlijk, Zwevegem en Kortrijk.

