Het openbaar ministerie legde uit dat de beklaagde pas in januari bekentenissen aflegde. B. beweerde echter dat hij zijn dochter vooral wilde helpen met haar vragen over seksualiteit. Opvallend genoeg werd de zestiger in april 2008 door het hof van beroep in Antwerpen al tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor verkrachting en aanranding. In dat dossier vergreep J.B. zich aan zijn minderjarige stiefdochter. In die omstandigheden eiste het openbaar ministerie deze keer acht jaar effectieve celstraf.