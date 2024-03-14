Volgens de rechtbank sloeg de eerste beklaagde het slachtoffer met een bierflesje tegen de hals en schopte hij hem nadien terwijl hij bloedend op de grond lag. De man werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag en aan slagen en verwondingen tegen de vrouw en zonen van de uitbater. “Door te blijven trappen aanvaardde hij dat de dood als mogelijk gevolg kon intreden,” motiveerde de rechtbank.

De tweede beklaagde gebruikte ook geweld tegen de uitbater, maar zonder de bedoeling om te doden. Hij kreeg 40 maanden effectieve celstraf. De derde beklaagde werd niet schuldig bevonden aan geweld tegen de café-uitbater zelf, maar wel tegen een van de stiefzonen. Hij kreeg 5 maanden cel.