De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft een man veroordeeld tot zes jaar cel voor een brutale aanval op de uitbater van café De Vlaskapel in maart vorig jaar. Twee medeverdachten kregen celstraffen van respectievelijk 40 en 5 maanden.
Op 9 maart 2024 liep een discussie over wisselgeld in café De Vlaskapel volledig uit de hand. Na een eerste vechtpartij tussen de eerste beklaagde en de stiefzonen van de uitbater, keerde de man later op de avond terug met twee anderen. Voor het café werd de uitbater zwaar toegetakeld. Hij liep een diepe snijwonde in de hals op en moest in een kunstmatige coma worden gebracht.
“Door te blijven trappen aanvaardde hij dat de dood als mogelijk gevolg kon intreden”
Volgens de rechtbank sloeg de eerste beklaagde het slachtoffer met een bierflesje tegen de hals en schopte hij hem nadien terwijl hij bloedend op de grond lag. De man werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag en aan slagen en verwondingen tegen de vrouw en zonen van de uitbater. “Door te blijven trappen aanvaardde hij dat de dood als mogelijk gevolg kon intreden,” motiveerde de rechtbank.
De tweede beklaagde gebruikte ook geweld tegen de uitbater, maar zonder de bedoeling om te doden. Hij kreeg 40 maanden effectieve celstraf. De derde beklaagde werd niet schuldig bevonden aan geweld tegen de café-uitbater zelf, maar wel tegen een van de stiefzonen. Hij kreeg 5 maanden cel.
Rekening met strafverleden
De rechtbank hield rekening met het strafverleden van de drie beklaagden, die zich allemaal in staat van wettelijke herhaling bevonden. “De ernst van de feiten en de brutaliteit van het geweld laten geen andere keuze dan effectieve gevangenisstraffen,” klonk het in de motivering.
De twee hoofdverdachten moeten voorlopig meer dan 16.000 euro schadevergoeding betalen aan de café-uitbater en zijn vrouw. Een geneesheer-deskundige moet de blijvende schade verder vastleggen.