Onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge op 1 oktober huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens de acties werden onder meer een personenwagen en een deel van de buit van twee inbraken in Oostende in beslag genomen. Eerder was ook een Porsche van de verdachten in beslag genomen.

De zes verdachten zijn daarna voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van diefstal met inbraak en bendevorming.

