Oostende

Zes aan­hou­din­gen na reeks inbra­ken in appar­te­men­ten, ook in Oostende

Oostende

Speurders van de Politiezone Oostende, samen met PZ Antwerpen, hebben woensdag vijf huiszoekingen uitgevoerd in de regio Antwerpen. Daarbij werden zes personen gearresteerd, drie mannen en drie vrouwen uit Oost-Europa, verdacht van betrokkenheid bij een bende die meerdere inbraken pleegde in appartementen.

Het onderzoek startte dit voorjaar, toen in Oostende na een reeks diefstallen, vaak met inbraak of het gebruik van valse sleutels. De bende richtte zich voornamelijk op oudere slachtoffers en werkte volgens een vaste werkwijze: huissleutels werden gestolen via gauwdiefstal, terwijl de slachtoffers werden afgeleid.

“Door het onderzoek konden we een verband leggen met soortgelijke feiten in Middelkerke en Antwerpen, en zelfs een voertuig koppelen aan de verdachten.”

Parket West-Vlaanderen

Onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge op 1 oktober huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens de acties werden onder meer een personenwagen en een deel van de buit van twee inbraken in Oostende in beslag genomen. Eerder was ook een Porsche van de verdachten in beslag genomen.

De zes verdachten zijn daarna voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van diefstal met inbraak en bendevorming. 

Raadkamer verlengt aanhouding

Vandaag bevestigde de raadkamer de aanhoudingen: vier verdachten blijven minstens een maand in de cel, twee zijn onder elektronisch toezicht geplaatst. Tegen deze laatste twee werd door het parket beroep aangetekend.

Het onderzoek loopt verder onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge en met de medewerking van PZ Oostende.

De redactie
Diefstal Inbraak

