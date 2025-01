Normaal leeft de pestvogel (Bombycilla garrulus) een pak noordelijker, in Noorwegen en Zweden, maar hij heeft het tijdens de winterkou ook naar zijn zin in een tuin in Assebroek. Aan voedsel geen gebrek, want de lijsterbessen vallen hem duidelijk in de smaak. De pestvogel heeft een opmerkelijke kuif, kleurrijke veren en lijkt wat op een lijster. Opmerkelijk: de vogel draagt een ring en dook twee weken geleden ook al in Schotland op.