Volgens het KMI is het uitzonderlijk droog voor de tijd van het jaar. In Ukkel viel er sinds 1 maart amper 30,5 millimeter neerslag, terwijl dat normaal gezien rond de 136 millimeter ligt. Daarmee is het voorjaar tot nu toe het droogste in 132 jaar tijd. Ook in West-Vlaanderen laat de regen al weken op zich wachten.