Omdat ook de spoorbonden het werk neerleggen, is het maar de vraag of alle betogers tot in het centrum van Brussel raken. De bonden hebben alleszins bussen geregeld. Zo vertrokken er deze ochtend zo'n 200 mensen uit de onderwijssector met de bus uit Ieper richting onze hoofdstad. Ook vanuit Kortrijk vertrokken verschillende bussen. De Brusselse politie verwacht verkeershinder in de hoofdstad en raadt af met de auto naar Brussel te komen.

Aangezien ook bij het spoor en de MIVB gestaakt wordt, zijn de alternatieven voor de auto beperkt. Het treinaanbod is fors afgebouwd: twee op de drie IC-treinen en vier op de vijf L- en S-treinen zullen niet rijden. Zo goed als geen enkele piekuurtrein rijdt.