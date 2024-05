De intussen overleden zeiler en scheepsbouwer Staf Versluys voer met de wedstrijdboot Rucanor Tristar tussen 1973 en 1986 twee keer rond de wereld. De boot werd geschonken aan de gemeente Bredene die het wou tentoonstellen en er een museum naast zou zetten. Maar dat was buiten de oppositie gerekend. Zij zijn er tegen omdat er volgens hen niet was nagedacht over de kosten van de restauratie en het onderhoud.

De gemeente zal na de verkiezingen van oktober een werkgroep oprichten om het project beter te bekijken.