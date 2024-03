Het schip heeft een rijke geschiedenis. De Tomidi ligt nu in de haven van Oostende. Al meer dan 7 jaar op het droge. Dirk Gunst, zeiler-eigenaar: "De Tomidi, ex-Rucanor is het meest legendarisch zeilschip na de Mercator. Het heeft ook exact 32 jaar gevaren en ook al net als de Mercator heeft hij 300.000 zeemijlen afgelegd. Dat is ongeveer 12 keer de wereldbol rond."

Zeiler Dirk Gunst ontfermt zich al 35 jaar over de Tomidi en kijkt nog steeds op naar Staf Versluys. In 1985 kreeg Versluys het eerste eremetaal voor de Whitbread zeilwedstrijd uit handen van Lady Di en het schip voer ooit ook eens op een walvis met zware averij als gevolg. "Staf is heel kort nadat we samen gezeild hebben van la Coruna (Spanje) naar de Azoren, amper een maand later, om het leven gekomen in augustus 1995. Verongelukt met zijn motorfiets."