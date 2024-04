Na sprookjes en dinosaurussen gaat het zandsculpturenfestival dit jaar de internationale toer op.



"Wil je sfinxen in Egypte of wilde dieren in Afrika zien? Bezoek je liever de Taj Mahal, Japanse tempels of het Paaseiland? Of vlieg je liever over de Golden Gate Bridge in San Francisco om via New York City over Londen terug te keren naar Middelkerke? Internationaal wordt je reis in elk geval", klinkt het bij de organisatoren.