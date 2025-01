Het ongeval gebeurde begin 2020. Een Bulgaarse man deed er sorteerwerken in een loods in Anzegem. Hij kwam onder een verreiker terecht en stierf ter plaatse. In de loods waren nog twee Bulgaren aan het werk, zij bleken te werken voor de onderaannemer.

Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat ze alledrie voor de Antwerpse onderaannemer werkten. Dat moesten ze wel doen als zelfstandige, hoewel maar één onder hen zo ook was ingeschreven. Ze waren ook met hun andere documenten niet in orde. De Bulgaren hadden ook geen inspraak in hun werktijden, hadden geen mogelijkheid om zich op te warmen, geen keuken of drinkwater, en een gebrekkige stroomvoorziening.