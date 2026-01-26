Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Marke heeft WTC De Guidongs het nieuwe wielerseizoen op gang getrapt met een fietsinwijding. De club laat er fietsen en renners zegenen aan de plaatselijke kerk.
De fietsinwijding is hoewel het nog maar drie jaar bestaat een traditie geworden in Marke, dat zegt ook voorzitter Bernard Vlieghe: "we zijn er drie jaar geleden mee gestart, en we doen dat eigenlijk om er een veilig fietsjaar van te kunnen maken."
Het blijft wel een uniek gegeven, zo'n fietsinwijding. "We zijn binnen de streek één van de enige ploegen die dit nog doen", zegt Vlieghe.
Veilig fietsjaar
De ploeg wil hun fietsen inwijden om een veilig fietsjaar te verzekeren. Op die manier maken ze er een veilig seizoen van vol vriendschap en samenzijn.
Omdat ze merken dat de vraag groeit, overwegen ze zelf om volgend jaar de inwijding open te stellen voor andere fietsclubs.