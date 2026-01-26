De fietsinwijding is hoewel het nog maar drie jaar bestaat een traditie geworden in Marke, dat zegt ook voorzitter Bernard Vlieghe: "we zijn er drie jaar geleden mee gestart, en we doen dat eigenlijk om er een veilig fietsjaar van te kunnen maken."

Het blijft wel een uniek gegeven, zo'n fietsinwijding. "We zijn binnen de streek één van de enige ploegen die dit nog doen", zegt Vlieghe.