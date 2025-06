“Dit is een persoonlijke keuze”, zegt Wouter De Vriendt. “Na 20 jaar partijpolitiek is het tijd om nieuwe wegen in te slaan. Na zo’n lange tijd is dat ook niet abnormaal. Bovendien maak ik zo ruimte voor nieuw groen talent bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe mensen naar voor schuiven is voor mij altijd belangrijk geweest.”

Groen reageert met veel begrip, maar ook met spijt. Marieke Lagrou, voorzitter Groen Oostende: “We willen Wouter danken voor zijn jarenlange trouwe inzet. Hij heeft Groen in Oostende op de kaart gezet, dat zullen we niet vergeten.”