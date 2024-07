Bijna 4.000 fotografen stuurden foto’s in voor deze wedstrijd. Sommigen riskeerden zelfs hun leven voor hun werk.

“Inderdaad," zegt Zeynep Ozcelik van World Press Photo. "Sinds 1992 zijn 1.500 journalisten gedood tijdens hun werk. 99 daarvan zijn gedood in 2023. Dit is een grote bedreiging voor de persvrijheid. Het is onze taak om deze verhalen te tonen aan de wereld.”

De gratis tentoonstelling is in ons land alleen in Knokke-Heist te zien. Ze loopt tot en met 16 augustus in de tuin van cultuurcentrum Scharpoord.