Door het hoge aantal overlijdens en de strenge lockdownmaatregelen stonden tijdens de coronacrisis veel rusthuiskamers leeg. Vandaag is er zo goed als geen sprake meer van lege kamers. Op vandaag is maar in 1 op 10 van de 160 erkende West-Vlaamse woonzorgcentra onmiddellijk een plaatsje vrij. Elders zijn er wachtlijsten. Er dreigt plaatstekort, want tegen 2030 heeft een vijfde méér ouderen zorg nodig. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro wil in heel Vlaanderen ten minste 7000 extra rusthuisbedden.