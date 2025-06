"We zijn blij met de vooruitgang van de schoolplannen en kijken ernaar uit hen te verwelkomen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt", zegt schepen Nathalie Muylle. "Hoewel we het jammer vinden dat het woonproject wegvalt, blijven we vastberaden om de rest van de site een positieve invulling te geven."

De Stad Roeselare gaat de komende maanden in overleg met betrokken partners en de curator van Damman-Croes. Daarbij wordt onderzocht hoe het terrein toch kwaliteitsvol herbestemd kan worden, met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid voor de buurt.