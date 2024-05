De brand brak uit rond 9u15 in een woning in de Eendrachtstraat. Volgens getuigen was er eerste een explosie te horen. Toen de brandweer van de zone Westhoek ter plaatse kwam, stond het huis al in lichterlaaie. Het huis is dan ook volledig vernield. De brandweer kon wel de aanpalende huizen vrijwaren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.