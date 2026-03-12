De brand brak rond 10.45 uur uit in de keuken van een rijwoning in de Rozenstraat. Op het moment van de feiten waren een moeder en haar dochter thuis. Zij merkten het vuur op, waarna al snel een grote hoeveelheid rook vrijkwam. De rookpluim was in de ruime omgeving zichtbaar.

Bij de aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit de achterzijde van de woning. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door een kookpot die op het vuur stond.