In de Rozenstraat in Menen is dinsdagochtend een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. Een van de bewoonsters werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.
De brand brak rond 10.45 uur uit in de keuken van een rijwoning in de Rozenstraat. Op het moment van de feiten waren een moeder en haar dochter thuis. Zij merkten het vuur op, waarna al snel een grote hoeveelheid rook vrijkwam. De rookpluim was in de ruime omgeving zichtbaar.
Bij de aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit de achterzijde van de woning. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan door een kookpot die op het vuur stond.
Rookintoxicatie
De keuken brandde zo goed als volledig uit. Door rook- en brandschade is de woning momenteel onbewoonbaar. De dochter liep rookintoxicatie op en werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Na het blussen werd de woning nog geventileerd.
Tijdens de interventie werd de Rozenstraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer.