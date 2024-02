Het gaat om een actieweek, waarbij het personeel elke dag in verschillende gevangenissen het werk neerlegt vanaf 22 uur tot 22 uur de dag erop. De gevangenissen van Gent en Oudenaarde bijten zondagavond de spits af. Maandagavond volgen die in Merksplas en Turnhout, dinsdagavond die van Antwerpen, woensdagavond die van Brugge en tot slot donderdagavond die van Hasselt.

"Een degelijk plan van aanpak om de agressieproblematiek in de gevangenissen te bekampen, bleef uit", is te horen bij ACV Justitie. Ook Robby De Kaey van ACOD Overheidsdiensten bevestigt dat de overheid niet met concrete engagementen kon komen. Volgens De Kaey is het toegenomen probleem van agressie terug te brengen tot de overbelasting van de gevangenissen enerzijds en geïnterneerden (daders die ontoerekeningsvatbaar werden verklaard) die wegens plaatsgebrek bij zorginstellingen in de gevangenis terechtkomen anderzijds.