Sinds 2021 kent het wintertoerisme in Vlaanderen een sterke heropleving, gedragen door winterevenementen, korte citytrips en een blijvende internationale interesse. West-Vlaanderen speelt daarin met provinciehoofdstad Brugge een absolute voortrekkersrol. Brugge noteerde tijdens de vorige winter meer dan 368.000 overnachtingen, een stijging van ruim 50% tegenover twee jaar eerder. Dat is grotendeels nog te verklaren als herstel van de coronapandemie. De populariteit van Brugge is volgens Degrande eveneens te verklaren door de inspanningen van Toerisme Vlaanderen en door de aanwezigheid van de Warmste Week in 2023 en 2024.

Ook opvallend: Brugge kent meer dagtoeristen in de winterperiode dan in de zomerperiode. Bovendien is ongeveer 80% van de toeristen afkomstig uit het buitenland.