In Ring Shopping Kortrijk kan je niet naast de start van de solden kijken. Je kan er nu al koopjes scoren tot 50% korting. Samen met het druilerige weer brengt het op deze eerste dag al aardig wat volk op de been. "De koppelverkoop is ook al goed gestart. Maar de eerste dag van de solden zitten we al met hele mooie kortingen bij Bel&Bo. Dus onze verwachtingen zijn wel hoog", vertelt Davinia Hoorne van kledingketen Bel&Bo.