Wintersfeer is al aan de zesde editie toe. Voor bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel uit Brugge is het elk jaar een grote uitdaging om het Sint-Janshospitaal origineel en sfeervol aan te kleden. "We hebben een goede ploeg en zijn op elkaar ingespeeld. We kennen de ruimtes en iedereen heeft er ook voeling mee. Maar er zijn dingen die hier echt ter plaatse bedacht worden en in elkaar gestoken", legt Van Pamel uit.