Willy Lustenhouwer was de artiestennaam van Willy Lapouter (1920-1994). Hij was een befaamde Vlaamse zanger, muzikant, conferencier en radio- & televisiepresentator. Als conferencier gaf hij tien onemanshows waarin hij heel wat Brugse typetjes in sappig Brugs dialect speelde. Zijn bekendste liedje is ‘Zie je van Brugge? Zet je van achter’.