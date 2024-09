Willem Vermandere krijgt het eerste exemplaar in de kerk van Steenkerke. In het boekje dat 'Bonensoep, omhelzingen en een Duitse klarinet' heet, staan teksten die Willem in zijn rijke leven heeft geschreven, over de oorlog bijvoorbeeld. Over zelfs zijn kloosterleven, over zijn nonkel, over het huisgezin vroeger met vader moeder, over de kinderen thuis. Vaak zijn het ook beklijvende verhalen, ontroerende verhalen. Zaken uit zijn leven gegrepen en hij heeft echt een rijk gevuld leven.