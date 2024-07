Vermandere nam deze week zelf de beslissing om per direct te stoppen met optreden, klinkt het in een persmededeling. In een afscheidstekst heeft hij het over “de verwarring die tussen z’n rijmen, muziekskes en vertellementen toeslaat.” Eind juni stond Vermandere nog op het podium van het Kursaal in Oostende. Dat blijkt nu de afsluiter te zijn van een 54-jarige carrière op de planken.

Vermandere stond nog op de affiches van Dranouter en het Kleinkunstfestival in Oostende, maar die optredens worden dus geannuleerd. De Lauwenaar blijft wel muziek maken. “Nu de druk wegvalt, is er meer tijd om thuis te musiceren en in zijn atelier nieuw werkt te creëren”, klinkt het in de persmededeling.