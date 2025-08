Jan Wuytens, zelf al sinds zijn kindertijd een trouwe volger van Tura, genoot volop: “Ik ben altijd een superfan geweest. We gingen als familie naar al zijn concerten. Ik ben ook een West-Vlaming en daar zijn we heel blij om.”

Ook Paul Michiels was aanwezig. Hij kent Will Tura persoonlijk: “In 1969 leerde ik Will kennen via zijn broer Jean-Marie, die mijn drummer was. Will kwam regelmatig bij ons thuis. Hij is altijd een aimabele man geweest.”