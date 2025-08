De wandeling vertelt het verhaal van de carrière van Will Tura, de ‘keizer van het Vlaamse lied’. Onder de deelnemers gisteren ook Nicole en Rita Hauspie, trouwe fans sinds 1966. “We zagen hem voor het eerst optreden in Beauvoorde,” vertelt Nicole. “Ik werkte daar in de zaal. Iemand riep: ‘Kom snel, Will Tura staat in de keuken!’ Hij was een heel aangename man. Zoals wij hier nu staan te praten.”

Onderweg passeren de deelnemers ook Tura’s geboortehuis in de Hobélaan en het standbeeld dat in 2021 werd onthuld. De zanger was tien jaar geleden aangenaam verrast toen hij hoorde over de gidsbeurten. “Hij was echt vereerd,” herinnert Mayeur zich.