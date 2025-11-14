7°C
Kortrijk

Wie droomt ervan om eens te over­nach­ten in het Guldensporenstadion?

Hotel veekaa

Je hebt er misschien ooit al eens van gedroomd om een nachtje te slapen en wakker te worden in het stadion van je favoriete voetbalclub. Voor supporters van KV Kortrijk kan die droom waar worden, in Hotel Veekaa. Samen met AZ Groeninge zetten ze een solidariteitsactie op waarbij je een overnachting kan winnen in de loges. De opbrengst gaat naar schoonheidszorgen voor kankerpatiënten.

Jelle Brulez, KV Kortrijk: “Nu staat er tijdelijk een bed. Het is een unieke gebeurtenis die elke supporter zou willen beleven: eens slapen in onze loges met een prachtig zicht op het veld. En een sportmaaltijd die bereid wordt door onze kok, en een heel lekker ontbijt. “

Kracht om verder te gaan

Om kans te maken moet je een sms sturen. De opbrengst van de actie gaat naar de dienst oncologie van het AZ Groeninge. Daar zien ze elk jaar meer dan drieduizend patiënten. Met het geld willen ze schoonheidsbehandelingen, zoals handmassages, aanbieden bij kankerpatiënten. Melissa Naert, schoonheidsspecialiste AZ Groeninge: “Een korte handmassage duurt eigenlijk maar tien minuutjes maar kan wel een groot verschil maken voor de mensen om zich echt terug weer beter te voelen. De mensen hebben vaak door de chemo tintelingen in de vingers. Door de massage verzacht dit opnieuw en hebben ze terug kracht om verder te gaan.”

Broodnodig

Deze Hotel Veekaa-actie is broodnodig voor het voortbestaan van de schoonheidszorgen, want vanaf volgend jaar valt de financiering weg. “Ik zou het echt met heel mijn hart elke dag willen doen. Ik vind het zo motiverend, voor zowel de patiënt als voor mezelf, haal ik er heel veel voldoening uit. Ik hoop dit echt zo lang en zo veel mogelijk te kunnen verderzetten.”

Op 8 december staan hier in totaal drie dubbele bedden en zullen de winnaars wakker worden met dit uitzicht.

KV Kortrijk

