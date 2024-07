Overal in Vlaanderen is Proximus aan het werk om hun fibernetwerk uit te breiden. Zo’n netwerk zorgt voor snel en stabiel internet en wordt ondergronds aangelegd. Daarvoor moet Proximus heel wat sleuven in voetpaden en groenzones uitgraven. Na de werken moeten die uiteraard terug hersteld worden, en net daar knelt het schoentje in Wevelgem. “Voetpaden worden hersteld met gebrekkige materialen, worden niet of te laat dichtgemaakt, waar groenzones opengemaakt werden, wordt het gras niet of laattijdig ingezaaid… De maat is vol”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Daarom mag Proximus voorlopig niet met nieuwe werken beginnen in de gemeente, en dat terwijl er nog 2,8 kilometer aan werken op de planning staat.