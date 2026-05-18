Wevel­gem hul­digt Gul­le­gem­naar Maxim na De Mol’

Wevelgem heeft Gullegemnaar Maxim Quidousse officieel gefeliciteerd met zijn finaleplaats in het tv-programma De Mol. Ze gaven een rondje in zijn stamcafé Den Osse in Gullegem.

Maxim Quidousse was de enige West-Vlaamse kandidaat in het programma en zorgde volgens het gemeentebestuur voor veel enthousiasme en verbondenheid in de gemeente. Hij haalde de finale, maar bleek niet de mol en ook niet de winnaar.

Quidousse was niet de eerste Gullegemnaar in De Mol: eerder maakte ook Gillian Folens een opgemerkte passage in het programma, al was zijn avontuur wel korter. Hij kreeg wel bekendheid als de zelfverklaarde “Messias van Gullegem”, in een eerder seizoen.

