Nieuws
Roeselare

Wets­voor­stel Nat­ha­lie Muyl­le goed­ge­keurd: jon­ge moe­ders kun­nen blij­ven zete­len als raadslid

Kamer Halfrond

Vrouwen die bepaalde lokale politieke mandaten bekleden, zullen die binnenkort kunnen combineren met een moederschapsuitkering. De plenaire Kamer heeft een wetsvoorstel van Nathalie Muylle (CD&V) uit Roeselare goedgekeurd. De tekst kreeg de steun van de meerderheidspartijen en van oppositiepartijen Open VLD en Vlaams Belang, PS en Ecolo-Groen waren tegen en PVDA onthield zich.

Volgens de huidige regels kunnen vrouwen met een politiek mandaat enkel aanspraak maken op een moederschapsuitkering als zij hun politieke activiteiten stopzetten. 

Met andere woorden: als iemand vandaag de dag een -vergoed- vrijwillig engagement aangaat zoals gemeenteraadslid en mama wordt, dan mag ze dat vrijwilligerswerk niet meer opnemen en moet ze thuisblijven, verduidelijkt Muylle. "Dat is niet alleen oneerlijk, maar brengt ook echt problemen voor de bestuurbaarheid van gemeenteraden met zich mee."

Vaderschaps- en adoptieverlof

De wijziging geldt voor mandaten als onder meer gemeenteraadslid of lid van een OCMW of politiezone.

Door de wetswijziging zal de uitzondering ook voor het vaderschapsverlof en adoptieverlof gelden.

De redactie
Nathalie Muylle

