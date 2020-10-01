Volgens de huidige regels kunnen vrouwen met een politiek mandaat enkel aanspraak maken op een moederschapsuitkering als zij hun politieke activiteiten stopzetten.

Met andere woorden: als iemand vandaag de dag een -vergoed- vrijwillig engagement aangaat zoals gemeenteraadslid en mama wordt, dan mag ze dat vrijwilligerswerk niet meer opnemen en moet ze thuisblijven, verduidelijkt Muylle. "Dat is niet alleen oneerlijk, maar brengt ook echt problemen voor de bestuurbaarheid van gemeenteraden met zich mee."

