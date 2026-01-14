Volgens de huidige regels kunnen vrouwen met een politiek mandaat enkel aanspraak maken op een moederschapsuitkering als zij hun politieke activiteiten stopzetten. Met andere woorden: als iemand vandaag de dag een (vergoed) vrijwillig engagement aangaat zoals gemeenteraadslid en mama wordt, dan mag ze dat vrijwilligerswerk niet meer opnemen en moet ze thuisblijven, verduidelijkt Muylle. "Dat is niet alleen oneerlijk, maar brengt ook echt problemen voor de bestuurbaarheid van gemeenteraden met zich mee."

Heel wat mandaten

De wijziging geldt voor mandaten als gemeenteraadslid, lid van een raad voor maatschappelijk welzijn, lid van een OCMW, een bijzonder comité voor de sociale dienst, raadslid van een politiezone, lid van een districtsraad, vertegenwoordiger van een gemeente of een OCMW in bijvoorbeeld raden van bestuur of algemene vergaderingen van organisaties, provincieraadslid en vertegenwoordiger van een provincie in raden van bestuur of algemene vergaderingen van organisaties.

Door de wetswijziging zal de uitzondering ook voor het vaderschapsverlof en adoptieverlof gelden. De tekst moet nog via de plenaire Kamer passeren.