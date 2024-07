"Preventie van afval en hergebruik van materialen zijn voor OVAM essentieel. Want voorkomen is beter dan genezen", zegt adjunct-directeur-generaal bij OVAM Danny Wille. "Dat geldt zeker voor afval. Maar we zijn niet blind voor de realiteit op het terrein. Zwerfvuil is ook aan onze kust een probleem. OVAM en Proper Strandlopers werken al jaren goed samen met de kustgemeenten. Met deze 38 lokaal geproduceerde strandvuilnisbakken ondersteunen we onze kustgemeenten en de vrijwilligers bij de start van het zomerseizoen. Samen maken we morgen mooier. En houden we onze stranden proper."