De inwoners worden opgevangen bij familie, vrienden of in het onthaalcentrum SWOK in Staden. Ook het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Ter Westroze werd uit voorzorg ontruimd. De 67 bewoners zijn ondergebracht in twee dagcentra en het ziekenhuis AZ Delta. De directie van het woonzorgcentrum neemt persoonlijk contact op met familieleden.