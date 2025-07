Er heeft een hevige brand gewoed in de nacht van vrijdag op zaterdag bij diepvriesgroentenbedrijf Horafrost in de Voermanstraat in Staden. Kort na middernacht brak het vuur uit in één van de loodsen van het bedrijf maar toen de brandweer ter plaatse kwam, waren de vlammen al uitgebreid naar andere delen van het bedrijf. Met de brand ging een enorme rookontwikkeling gepaard. Het gemeentebestuur van Staden roept inwoners van Westrozebeke op hun woning te verlaten. De rook is niet acuut toxisch, maar lang in de rook blijven heeft gevolgen voor de gezondheid.