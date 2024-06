Bijna een miljoen Vlamingen wonen in meer dan 50 plattelandsgemeenten. Zij hebben specifieke uitdagingen en vooral nood aan een aangepast Vlaams beleid, ook op vlak van financiële middelen.

“Een inwoner van Poperinge is 400 euro waard, terwijl een inwoner van Antwerpen maar liefst 1200 euro waard is. Zij krijgen drie keer zoveel in subsidies van de Vlaamse overheid, dat krijg je aan mij niet uitgelegd”, zegt Christof Dejaegher.