“Met Veurne, Diksmuide en Nieuwpoort willen we dit echt promoten”, zegt Ben Peperstraete, schepen van Sport in Veurne. “Je merkt dat watersportbeleving sterk in opmars is. In Veurne hebben we al het openwaterbad Vauban, maar ook sporten op water zoals peddelen worden steeds populairder.”

De routes lopen zowel over bredere rivieren zoals de IJzer, als over kleinere, stille waterlopen die zorgen voor een unieke natuurbeleving. “Dan ervaar je echt de rust en stilte van de Westhoek”, zegt Klaas Van Nevel, die peddelmateriaal verhuurt in de streek.