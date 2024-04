Gisterenavond was het dan zover, na 15 weken weten we eindelijk wie de nieuwe 'Voice van Vlaanderen is. Christophe uit Team Laura klopte aan het eind Kobe uit Team Koen. De West-Vlaming wint zo de hoofdprijs van 25.000 euro.

Christophe Verholle werkt op het schoolsecretariaat van het MSKA in Roeselare en is in zijn vrije tijd zanger van een rockband. In de finale zong hij onder andere 'Sound of Silence' van Disturbed en I Don't Want to Be' van Gavin DeGraw.