Volgens Barbara Van Goeye, regiodirecteur KMO Brugge bij SD Worx, is dat geen toeval. “De Belgische werknemer kijkt over het algemeen positief naar zijn job. Maar in West-Vlaanderen zien we een opvallende combinatie van tevredenheid, motivatie én inzet. Dat is een kracht waar werkgevers op kunnen bouwen”, zegt ze.