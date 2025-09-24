Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Orkaan Melissa heeft gisteren Jamaica bereikt en richtte zware schade aan op het eiland. Zo’n 65 Belgen wonen er, waaronder Bram Vlaminck uit Moorsele, bij Wevelgem. Hij woont dan wel in het minder zwaar getroffen noorden van het land, toch is Bram erg onder de indruk.
Bram Vlaminck woont al tien jaar in de buurt van Ocho Rios, in het noorden van Jamaica. “Het is hier gelukkig minder zwaar geweest”, zegt hij. “Even 360 graden draaien in mijn buurt: we hadden super veel bomen en die zijn nu verdwenen, maar dat is niets vergeleken met wat elders is aangericht. Het was de eerste keer dat ik zo’n angstig gevoel had en zag hoe klein we zijn tegenover de natuur.”
Voor het Caraïbisch eiland was Melissa de zwaarste storm ooit. Overstromingen en aardverschuivingen hebben gebouwen, wegen en bruggen vernietigd. Het zuidwesten van Jamaica werd het hardst getroffen, met windsnelheden tot 300 km/uur en een vloedgolf van vier meter.
De solidariteit is intussen minstens even groot, benadrukt Vlaminck. “We gaan echt de handen uit de mouwen moeten steken. We zullen moeten samenwerken en zorgen dat we hulp kunnen verlenen aan het zuiden en westen. Ik hoop dat het alleen maar materiële schade is.”