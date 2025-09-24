Voor het Caraïbisch eiland was Melissa de zwaarste storm ooit. Overstromingen en aardverschuivingen hebben gebouwen, wegen en bruggen vernietigd. Het zuidwesten van Jamaica werd het hardst getroffen, met windsnelheden tot 300 km/uur en een vloedgolf van vier meter.

De solidariteit is intussen minstens even groot, benadrukt Vlaminck. “We gaan echt de handen uit de mouwen moeten steken. We zullen moeten samenwerken en zorgen dat we hulp kunnen verlenen aan het zuiden en westen. Ik hoop dat het alleen maar materiële schade is.”

