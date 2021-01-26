West-Vlaanderen haalt achterstand deelauto’s en ‑fietsen in sneltempo in
Het aantal deelfietsen in onze provincie is op één jaar tijd met bijna 130% gestegen. In Vlaanderen was dat met een vijfde. En daarmee is onze provincie aan een heuse inhaalbeweging bezig op het vlak van deelmobiliteit. Ook het aantal deelauto's steeg dubbel zoveel in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Way To Go, het verbindende netwerk van deelmobiliteit.
Er zijn in onze provincie 740 deelfietsen bijgekomen. Bij deelauto's gaat het om 473 stuks, een stijging van 15%. En die is er gekomen doordat er naast het bekende Cambio, twee belangrijke spelers zijn bijgekomen in Ieper en in Brugge. Daardoor zijn er nu in nog slechts in enkele West-Vlaamse gemeentes géén deelauto's.
"Spectaculair"
"Dat is eigenlijk misschien wel de meest spectaculaire vaststelling: dat eind 2024 er eigenlijk slechts in 40 gemeentes minstens één deelwagen aanwezig, vandaag is nog in slechts vijf gemeentes nog geen deelwagen," zegt Jeffrey Matthijs van Way to Go.
"In 57 van de 62 West-Vlaamse gemeenten staat er dus al minstens één deelwagen."
"36%, meer dan één derde van alle deelwagens in West-Vlaanderen is elektrisch en daarmee zijn ze wel koploper in Vlaanderen. Dat vind ik ook wel mooi om mee te geven."