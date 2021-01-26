Het aantal deelfietsen in onze provincie is op één jaar tijd met bijna 130% gestegen. In Vlaanderen was dat met een vijfde. En daarmee is onze provincie aan een heuse inhaalbeweging bezig op het vlak van deelmobiliteit. Ook het aantal deelauto's steeg dubbel zoveel in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Way To Go, het verbindende netwerk van deelmobiliteit.