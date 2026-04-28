Op verschillende locaties nam het aantal gereden kilometers het voorbije jaar duidelijk toe. Zo kende de deelwagen in Sint-Pieters een sterke groei en reed die vorig jaar bijna 17.000 kilometer, tegenover 10.000 kilometer het jaar voordien. Ook in Koolkerke en Zwankendamme is er een stijgend gebruik. “Dit wijst erop dat steeds meer inwoners de weg naar autodelen vinden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“De ervaring leert bovendien dat het enkele jaren kan duren voordat deelwagens volledig ingeburgerd raken en optimaal gebruikt worden. Om een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar mobiliteitsaanbod te garanderen, blijven we de deelwagens in Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Jozef, Sint-Pieters en Zwankendamme financieren."