Gebruik van deelwagens stijgt in Brugse deelgemeenten: “Maar het kan enkele jaren duren vooraleer die volledig ingeburgerd raken”
Stad Brugge bereikte met succes de doelstelling om het aantal deelwagens tegen 2025 te verdubbelen tot 125 voertuigen. In februari 2022 lanceerde de stad het ‘Actieplan Deelmobiliteit’, ook in de deelgemeenten blijft het gebruik van deelwagens jaar na jaar stijgen.
Op verschillende locaties nam het aantal gereden kilometers het voorbije jaar duidelijk toe. Zo kende de deelwagen in Sint-Pieters een sterke groei en reed die vorig jaar bijna 17.000 kilometer, tegenover 10.000 kilometer het jaar voordien. Ook in Koolkerke en Zwankendamme is er een stijgend gebruik. “Dit wijst erop dat steeds meer inwoners de weg naar autodelen vinden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.
“De ervaring leert bovendien dat het enkele jaren kan duren voordat deelwagens volledig ingeburgerd raken en optimaal gebruikt worden. Om een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar mobiliteitsaanbod te garanderen, blijven we de deelwagens in Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Jozef, Sint-Pieters en Zwankendamme financieren."