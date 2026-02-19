18°C
West-Vlaan­de­ren geniet van de zon: ter­ras­sen en strand lopen vol op eer­ste lentedag

Lenteweer 1

Met temperaturen tot 19 graden heeft West-Vlaanderen vandaag kunnen genieten van een eerste echte lentedag. In provinciedomein Bergelen in Gullegem en aan zee, onder meer in De Panne, trokken heel wat mensen naar buiten om van de zon te profiteren.

In het provinciedomein Bergelen in Gullegem was het opvallend druk. Terrassen liepen vol voor een koffie of een fris pintje en veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om te wandelen rond de vijver.

"We moeten ervan profiteren nu we de kans hebben, want we weten niet hoelang het mooi weer gaat blijven."

Micheline Vanneste

“We gaan hier nog even blijven zitten en na het koffietje een wijntje drinken. En dan nog even een wandeling maken hier rond de put. We moeten ervan profiteren nu we de kans hebben, want we weten niet hoelang het mooi weer gaat blijven. Een terraske meenemen is altijd plezant”, zegt bezoeker Micheline Vanneste.

Ook op het speelplein was het een komen en gaan van kinderen in T-shirt en short. “Dat je kan buitenspelen en gewoon ergens naartoe kan gaan waar je kan buitenspelen”, klinkt het bij Mads en Marcel.

Lenteweer 3

Drukte aan zee

Ook op het strand van De Panne was het zalig toeven. Daar vielen vooral Franse en Waalse toeristen op, die momenteel schoolvakantie hebben. “Dat doet goed. We zijn eerst naar de frituur geweest en daarna ons hier geïnstalleerd met de kinderen voor het strand”, vertellen Delphine en Marion uit Rijsel. “De zee is heel goed. Het is niet koud, geen wind, wat wil je meer wensen?”

Lenteweer 2

Voor de uitbaters van go-carts is het de eerste echt goede dag van het jaar. “Voor iedereen aan zee is het een eerste mooie zomerdag na een lange grijze periode vol regen. De mensen hebben hier echt naar uitgekeken. Dat voel je direct”, zegt verhuurder Filip Dequeecker.

De lenteprik is wel van korte duur. Morgen wordt het opnieuw wat frisser en is er minder zon voorspeld.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Lenteweer

