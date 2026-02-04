12°C
West-Vlaan­de­ren blijft goed­koopst om huis of appar­te­ment te huren

De provincie West-Vlaanderen is nog altijd het goedkoopst om een huis of appartement te huren. Gemiddeld 874 euro per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Huurbarometer.

Het aanbod in Vlaanderen is historisch laag. Er zijn vorig jaar minder dan 50.000 huizen of appartementen verhuurd. De kwaliteit is wel beter en ze zijn ook steeds energiezuiniger. De vraag blijft dan wel hoog, toch stijgen de prijzen niet significant omdat een verhuurder rekening moet houden met de inkomensevolutie. Van de 13 centrumsteden zijn appartementen het goedkoopst in Roeselare. Daar betaal je 724 euro, gevolgd door Kortrijk en Oostende.

